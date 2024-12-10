Erciş Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 51 Yaralı - Son Dakika
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Erciş Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 51 Yaralı

Van-Erciş kara yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen iki zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

10.12.2024 13:58
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VAN- Erciş kara yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 ağır, 51 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolu kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında bugün saat 07.30 sıralarında TIR, minibüs, otobüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu çok sayıda araç birbirine çarptı. Sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık yarım saat sonra saat 08.00 sıralarında kaza yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede ters yönde ikinci bir zincirleme kaza oldu. Yaklaşık 50 aracın karıştığı her iki zincirleme kazada, Bedia Ertuğrul hayatını kaybederken, 4'ü ağır, 51 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Van Valisi Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile birlikte bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Balcı, 1 kişinin öldüğü, 51 kişinin de yaralandığı kazanın gizli buzlanma ve sisten kaynaklandığını söyledi.

Kaynak: DHA

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