Erciş'te Ana Sınıfı Açılışı ve Karne Töreni

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Van'ın Erciş ilçesine bağlı kırsal mahalledeki okulda, kadın öğretmenler, veliler ve öğrencilerin desteğiyle yenilenerek açılışı yapılan ana sınıfında çocuklar pasta keserek karnelerini aldı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Topraklı köyünde 35 öğrencisi bulunan 2 derslikli okulda görev yapan 3 kadın öğretmenin, öğrenci ve velilerle yeniledikleri ana sınıfında karne töreni düzenlendi.

Bir süre önce öğrencilerin kurdele keserek açılışını yaptıkları okulda öğrenciler, pasta keserek karne heyecanı yaşadı.

Öğrencilere karne ve hediyelerini vererek sevinçlerine ortak olan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, okulda görevli öğretmenlere de başarı belgesi takdim etti.

Okula desteklerinden dolayı öğretmenleri, velileri ve öğrencileri kutlayan Karaloğlu, "Arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde güzel etkinlik yaptı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve mahalleli el ele vererek yeniledikleri ana sınıfının açılışını yaptı. Devletimizin imkanları çok ama böyle imece usulü yapılan işler çok önemli ve anlamlı. Güzel paylaşım ruhu ortaya çıkıyor. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Müdür yetkili sınıf öğretmeni Sena Aygül ise "Özveriyle çalışarak öğrencilerimizle başarılı ve güzel dönemi daha sonlandırıyoruz. Çok heyecanlıyız, karnelerimizi verdik. Öğrencilerimiz de mutlular, gururlular ve çok başarılılar." dedi.

Karne aldığı için heyecanlı olduğunu dile getiren öğrencilerden Eylül Arslan da "Kaymakam amca geldi, hediyelerimizi verdi. Pastaları kestik, karnelerimizi aldık. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Hakan Işık, karnelerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tatilde kitap okuyup arkadaşlarıyla oyun oynayacağını söyledi.