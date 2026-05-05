Erciş'te Çiftçilerin Yaban Domuzu Nöbeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciş'te Çiftçilerin Yaban Domuzu Nöbeti

Erciş\'te Çiftçilerin Yaban Domuzu Nöbeti
05.05.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş'te çiftçiler, mısır ekili alanlarını korumak için yaban domuzlarına karşı sürekli nöbet tutuyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde çiftçiler, yeni ektikleri mısıra zarar gelmemesi için yaban domuzlarına karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, ekili alanlardaki ürünlere zarar veren yaban domuzları nedeniyle nöbet tutuyor. Geçen yıllarda ekili mahsullerine büyük zarar veren domuzların yine zarar vermemeleri için 24 saat nöbet tutan köylüler, yetkililerin soruna el atmalarını istedi.

'İNSAN HAYATINI DA TEHDİT EDİYOR'

Mahallede yaklaşık 32 yıldır çiftçilik yapan 4 çocuk babası Malik Akyüz (46), 24 saat domuz nöbeti tuttuklarını söyleyerek, "Bu alanda yaşayan domuzlar önceki yıllarda ektiğimiz pancarlarımıza büyük zarar verdi. Bu yıl başka bir noktaya mısır fidesi ektik ve domuz sürülerinin ürünlere zarar vermemesi için köylü arkadaşlarla yaban domuzu nöbeti tutuyoruz. Bu domuzlar sadece ekinlere değil, insan hayatını da tehdit ediyor. Bazen evlerimizin bahçesinde domuz sürülerinin derin çukurlar açtığına şahit oluyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor, okula gidemiyor ve bizi çok tedirgin ediyor. Yetkililerden ricamız bu soruna acil çözüm bulmaları" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te Çiftçilerin Yaban Domuzu Nöbeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:38:14. #7.12#
SON DAKİKA: Erciş'te Çiftçilerin Yaban Domuzu Nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.