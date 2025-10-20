Erciş'te Kadın Kooperatifi Kuruldu

Van'ın Erciş ilçesinde kadın istihdamını artırmak ve yöresel ürünlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla Selvihan Kadın Kooperatifi kuruldu.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen proje için Sahilkent Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alan tahsis edildi.

Alanda bulunan atıl durumdaki prefabrik yapılar restore edildi, 500 metrekareden oluşan kafe ve satış reyonu oluşturuldu.

Kooperatif bünyesinde istihdam edilen 40 kadın, coğrafi işaret tescilli Erciş üzümünden pekmez, üzüm suyu, pestil yaptı ayrıca sirke, turşu, salça ve sos gibi ürünlerin üretimine başladı.

Hazırladıkları yiyecekleri kafede müşterilerin beğenisine sunan kadınlar, alanda oluşturulan atölyede el sanatları faaliyetleriyle de ilgileniyor.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, kurulan kooperatifin yaklaşık bir ay önce faaliyete başladığını söyledi.

Kooperatifle yürüttükleri projenin SOGEP kapsamında destek aldığını belirten Karaloğlu, "Bu destekle atıl durumda olan binalar restore edilerek kooperatife tahsis edildi. Selvihan Kafe ve satış reyonu da yine SOGEP kapsamında alınan destekle faaliyete başladı. Burada önceliğimiz kadın istihdamını artırmak, kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünlerin pazarlanmasını sağlamak." dedi.

İlçede üretilen ürünlerin tanıtımına ve bölgenin ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Buranın kapalı alanı yaklaşık 1500 metrekare. Açık alanlarla beraber 3 bin metrekareyi kapsıyor. Kadın kooperatifimizde 20, kafemizde de 20 kişi istihdam edilmekte. Buradaki amaç aile ekonomisine katkı sağlamak. Kooperatifte üretim yapmamızın yanında evlerinde üretim yapan kadınların ürünlerini de satın alarak pazarlama alanında satışını gerçekleştireceğiz. Bölgemizde yetişen elma, domates, fasulye, lahana, üzüm gibi endemik ürünlerimizden de alternatif ürünler üretilecek."

Kafeye gelen ilçe sakinlerinden Esra Kartal da burada yöresel ürünleri tadabildiklerini belirterek, "Yemekleri ve tatlıları çok güzel. Bize böyle hizmet sunan Ercişli kadınlara teşekkür ediyoruz. Bu kafenin en önemli özelliği ise kadınların öncülüğünde bir işletme olması." ifadelerini kullandı.

Fatma Uçtu da bulundukları mekanın kadınların emeğini yansıttığını dile getirdi.