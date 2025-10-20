Erciş'te Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erciş'te Kadın Kooperatifi Kuruldu

20.10.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selvihan Kadın Kooperatifi, kadın istihdamını artırmak ve yöresel ürünleri pazarlamak için kuruldu.

Van'ın Erciş ilçesinde kadın istihdamını artırmak ve yöresel ürünlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla Selvihan Kadın Kooperatifi kuruldu.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen proje için Sahilkent Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alan tahsis edildi.

Alanda bulunan atıl durumdaki prefabrik yapılar restore edildi, 500 metrekareden oluşan kafe ve satış reyonu oluşturuldu.

Kooperatif bünyesinde istihdam edilen 40 kadın, coğrafi işaret tescilli Erciş üzümünden pekmez, üzüm suyu, pestil yaptı ayrıca sirke, turşu, salça ve sos gibi ürünlerin üretimine başladı.

Hazırladıkları yiyecekleri kafede müşterilerin beğenisine sunan kadınlar, alanda oluşturulan atölyede el sanatları faaliyetleriyle de ilgileniyor.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, kurulan kooperatifin yaklaşık bir ay önce faaliyete başladığını söyledi.

Kooperatifle yürüttükleri projenin SOGEP kapsamında destek aldığını belirten Karaloğlu, "Bu destekle atıl durumda olan binalar restore edilerek kooperatife tahsis edildi. Selvihan Kafe ve satış reyonu da yine SOGEP kapsamında alınan destekle faaliyete başladı. Burada önceliğimiz kadın istihdamını artırmak, kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünlerin pazarlanmasını sağlamak." dedi.

İlçede üretilen ürünlerin tanıtımına ve bölgenin ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Buranın kapalı alanı yaklaşık 1500 metrekare. Açık alanlarla beraber 3 bin metrekareyi kapsıyor. Kadın kooperatifimizde 20, kafemizde de 20 kişi istihdam edilmekte. Buradaki amaç aile ekonomisine katkı sağlamak. Kooperatifte üretim yapmamızın yanında evlerinde üretim yapan kadınların ürünlerini de satın alarak pazarlama alanında satışını gerçekleştireceğiz. Bölgemizde yetişen elma, domates, fasulye, lahana, üzüm gibi endemik ürünlerimizden de alternatif ürünler üretilecek."

Kafeye gelen ilçe sakinlerinden Esra Kartal da burada yöresel ürünleri tadabildiklerini belirterek, "Yemekleri ve tatlıları çok güzel. Bize böyle hizmet sunan Ercişli kadınlara teşekkür ediyoruz. Bu kafenin en önemli özelliği ise kadınların öncülüğünde bir işletme olması." ifadelerini kullandı.

Fatma Uçtu da bulundukları mekanın kadınların emeğini yansıttığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kadın, Erciş, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı Tek bir nedeni var Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Brezilya’da tarihin en büyük operasyonu 4’ü polis 60 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti
İsrail’in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump’tan ilk mesaj İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
Gebze’de 5 katlı bina çöktü Enkaz altında kalanlar var Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze’de çöken binanın eski hali ortaya çıktı Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

00:33
Bahçeli Beştepe’ye gitmedi ama Erdoğan’a hediyeyi gönderdi
Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
22:54
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
22:50
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
22:20
Gebze’den güzel haber hala gelmedi ’’Bilir’’ çifti için zamanla yarış
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! ''Bilir'' çifti için zamanla yarış
21:04
FED, faiz kararını açıkladı
FED, faiz kararını açıkladı
20:18
Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay Bahçeli katılmadı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 01:57:13. #7.13#
SON DAKİKA: Erciş'te Kadın Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.