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Erciş'te kardan kapanan yollar tek tek açılıyor - Son Dakika
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Erciş'te kardan kapanan yollar tek tek açılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor. Kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yürütülen yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Erciş\'te kardan kapanan yollar tek tek açılıyor
29.01.2024 - 23:49,  Güncelleme: 23:50
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Erciş'te kardan kapanan yollar tek tek açılıyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Erciş'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapanırken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerince yürütülen yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA
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