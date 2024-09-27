Erciş'te Keklik Avına Büyük Ceza

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Van'ın Erciş ilçesinde kafesle 382 keklik avlayan 3 kişiye 1 milyon lira cezai işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Doğayı korumaya devam ettiklerini belirten Çokçetin, "Erciş'te kafes avcılığı yapan kişilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve jandarma personeliyle bir operasyon düzenledik. 3 kişiye 382 keklik için 1 milyon lira cezai işlem uyguladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.