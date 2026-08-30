Erciş'te Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devrildi
Van Erciş’te sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, yaşamı olumsuz etkiledi.
Van'ın Erciş ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu, bazı ağaçlar devrildi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle sahil bandında bulunan bazı ağaçlar kökünden sökülerek yola devrildi, bazılarının da dalları kırıldı.
Şiddetli rüzgar, bazı meyve ağaçlarına da zarar verdi.
Kaynak: AA
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