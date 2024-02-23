Erciş'teki Öğrenciler Filistin'e Destek İçin Sessiz Eylem Yaptı - Son Dakika
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Erciş'teki Öğrenciler Filistin'e Destek İçin Sessiz Eylem Yaptı

Erciş\'teki Öğrenciler Filistin\'e Destek İçin Sessiz Eylem Yaptı

Van'ın Erciş ilçesindeki ortaokul öğrencileri, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için sessiz bir eylem gerçekleştirdi. Öğrenciler, Tekler Üzümlü Ortaokulu önünde toplanarak İsrail'i protesto eden dövizler taşıdı. Eylemde, Gazze'deki çocukların açlıkla mücadelesine dikkat çekildi ve öldürülen çocukların anısına okul bahçesine patik, çorap ve ayakkabı bırakıldı.

23.02.2024 14:55  Güncelleme: 14:59
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Van'ın Erciş ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla "sessiz" eylem yaptı.

İlçeye 37 kilometre uzaklıkta bulunan Tekler Mahallesi'nde öğrenciler, İsrail'i protesto eden ifadelerin olduğu çeşitli dövizler taşıyarak Tekler Üzümlü Ortaokulu okul önünde bir araya geldi.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan öğrenciler, bir süre sessizce bekledi.

Öğrenci Hane Nur Bayram, Gazze'de binlerce çocuğun açlığın pençesinde olduğunu söyledi.

İsrail'in zulmüne sessiz kalmak istemediklerini belirten Bayram, "Orada hayatını kaybeden insanların anısına saygı duruşunda bulunduk. Orada öldürülen çocukların anısına okul bahçemize patik, çorap ve ayakkabı bıraktık. Sessizlerin sesi olmaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Van, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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