Erciş'teki Tarihi Yapılar Restore Edilecek - Son Dakika
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Erciş'teki Tarihi Yapılar Restore Edilecek

Erciş\'teki Tarihi Yapılar Restore Edilecek
20.06.2026 12:24
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Erciş'teki tarihi yapılar, turizm için restore edilerek kültürel miras güçlendirilecek.

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan tarihi yapıların restore edilerek ilçenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Necmettin Bayhan, ilçedeki tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.

2022'de "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenen Haydarbey Osmanlı Medresesi, Haydarbey Köprüsü, Haydar Baba Türbesi ve Erciş Kalesi'ni gezen Göktaş, Karaloğlu ve Bayhan, söz konusu alanlarda yapılması planlanan restorasyon çalışmalarını değerlendirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayesinde Kadem Paşa Hatun Kümbeti ile Selçuklu Mezarlığı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını da inceleyen heyettekiler, görevlilerden bilgi aldı.

Kaymakam Karaloğlu, basın mensuplarına, Erciş'in binlerce yıllık geçmişiyle önemli bir medeniyet birikimine sahip olduğunu söyledi.

İlçedeki tarihi yapıların korunması, restore edilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Haydarbey Osmanlı Medresesi, Haydarbey Köprüsü, Haydar Baba Türbesi ve Erciş Kalesi'nde incelemelerde bulunduk. Amacımız, bu eserlerin restorasyon süreçlerini başlatarak kültürel mirasımızı yeniden ayağa kaldırmaktır. Tarihi eserler bir şehrin hafızasıdır. Bu eserlerin korunması sadece geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda geleceğe yatırım yapmaktır. Restorasyon projeleri tamamlandığında Erciş'in kültürel kimliği daha da güçlenecek, turizm potansiyeli artacak ve bölge ekonomisine katkı sağlanacaktır."

Kaynak: AA

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