Erciyes Dağı\'ndaki su kanalları Çobanini\'de buz tuttu, akış durma noktasına geldi

Erciyes Dağı'ndaki su kanalları Çobanini'de buz tuttu, akış durma noktasına geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes Dağı'nın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki Çobanini Kamp Bölgesi'nde tarımsal sulamada kullanılan ve dağcılar ile kamp yapanların yararlandığı su kanalları soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kalın buz tabakasıyla kaplanan kanallarda su akışı durma noktasına geldi.
Türkiye'nin önemli kış turizmi ve dağcılık merkezlerinden Erciyes Dağı'ndaki su kanalları soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Erciyes Dağı'nın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğinde yer alan Çobanini Kamp Bölgesi'nde soğuk hava etkili oluyor.
Tarımsal sulamada kullanılan, aynı zamanda bölgedeki dağcıların ve kamp yapanların da yararlandığı su kanalları, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanan kanallarda su akışı durma noktasına geldi.
Kaynak: AA
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