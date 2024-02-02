 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabına hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabına hazır

Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası\'nın Türkiye etabına hazır

Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabı SNX Türkiye'ye ev sahipliği yapacak. Şampiyona, dünyanın en iyi snowcross sporcularını bir araya getirerek heyecan dolu bir yarış sunacak. Ayrıca Erciyes, ATV ve motosnow kategorilerinde düzenlenecek Erciyes Cup'a da ev sahipliği yapacak.

02.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabına ev sahipliği yapacak Erciyes'te hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabı SNX Türkiye'ye 8-10 Mart'ta ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabı SNX Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Şampiyonada dünyanın en iyi snowcross sporcuları kış sporu tutkunlarına heyecan ve rekabet dolu bir şampiyona yaşatacak.

Şampiyona için hazırlanan 1350 metre uzunluğundaki parkurda yapılacak SNX Türkiye etabı yarışı 186 ülkeden takip edilecek.

Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın yanı sıra ATV ve motosnow kategorilerinde düzenlenecek Erciyes Cup'a da ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Dünya, Motosiklet, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabına hazır - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 16:16:29. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement