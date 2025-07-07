Erciyes Kayak Merkezi Polonya'ya Tanıtıldı

Erciyes Kayak Merkezi, Polonya'dan gelen tur operatörlerine tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonyalı tur operatörleri önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e geldi.

Tur operatörleri, burada merkezi gezip yetkililerle istişarelerde bulundu.

Operatörler, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu'ndan bilgi aldı.

Turizmcilere, Erciyes'le ilgili geniş bir sunum yapılarak kayak merkezinin ve bölgenin sahip olduğu potansiyel anlatıldı.

Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğuna, 41 farklı kayak pistine ve 19 mekanik tesise sahip olup, 2017 yılında Polonya'dan charter seferleri başlamıştı.