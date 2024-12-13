Erciyes'te Antik Tapınak Mağarası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erciyes'te Antik Tapınak Mağarası

Erciyes Dağı'nın zirvesindeki mağara, pagan döneminde tapınak olarak kullanılmıştır.

13.12.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Dağı'nın zirvesinde bulunan ve paganizm (çok tanrıcılık) döneminde tapınak olarak kullanıldığı değerlendirilen mağarayı görmek isteyenler, 3 bin 917 metre tırmanıyor.

Sönmüş yanardağ Erciyes'in zirvesinde milattan önceki yıllardan itibaren tapınak olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara, bugüne kadar ayakta kalmayı başardı.

Tarihçi yazar Halit Erkiletlioğlu, AA muhabirine, Erciyes'in yaklaşık 25 milyon yıl önce patlamış volkanik bir dağ olduğunu söyledi.

Paganizm döneminde "tanrıların Erciyes'te oturduğunun" düşünüldüğünü anlatan Erkiletlioğlu, şöyle konuştu:

"Paganizm yani çok tanrılı dinler döneminde Erciyes Dağı, aynen Olimpos Dağı gibi önem kazanmış. Erciyes'in zirvesindeki mağaranın bir tarafı kuzeye, bir tarafı güneye açılıyor. İçinde Aramice olduğu tahmin edilen bir niş, yazı var. Bu mağara tamamen doğal değil. Bir kısmı insan eliyle açılmış. Zaman zaman Pagan rahipler buraya çıkıp, tanrılarına birtakım adaklar adıyor ve dini ayin yapıyor. Burası kutsal bir mağara. Erciyes'in adı Roma ve Kapadokya dönemlerinde 'Argeus' olarak biliniyor. Erciyes, hem Kapadokyalıların hem de Romalıların taptıkları, tanrı ve kült olarak gördükleri bir dağ. Senenin belli zamanlarında o mağaraya çıkıyorlar. Orada tanrılarına birtakım kurbanlar veriyorlar. Burası çok tanrılı dönemde kullanılan ibadet yeri. Tapınak olarak kullanmışlar."

1. Theodosius döneminde mağaraya çıkmak yasaklanmış

Erkiletlioğlu, 20-25 metrekarelik kapalı alanı bulunan mağaranın, güney ve kuzey bölümlerinin açık olduğunu dile getirdi.

Erciyes ve zirvesindeki bu mağaranın bazı Batılıların makalelerinde yer aldığını anlatan Erkiletlioğlu, "Buraya 1890'lı yıllardan itibaren gelen müsteşrikler, şarkiyatçılar var. Makaleler yazmışlar. Ayrıca sikkeler üzerinde Erciyes resimleri var. Erciyes'in üzerindeki bu mağara her sikkede görülüyor. 381 yılında 1. Theodosius döneminde Roma'nın resmi dini Hristiyanlık olmuş ve diğer dinleri yasaklamışlar. Paganizm de yasaklanınca Erciyes'e çıkmak da yasaklanmış." diye konuştu.

Dağcı Mustafa Eliaçık da mağarayı görmek için zirve tırmanışı yapanlara eşlik ettiğini söyledi.

Yurt dışı ve içinden ziyaretçilerin geldiğini belirten Eliaçık, "Erciyes 3 bin 917 metre yükseklikte ve bu tapınak da zirvede. Tapınak ve sığınak olarak da kullanmışlar. Türkiye'nin farklı yerlerinden burayı merak ediyorlar ve bizden bilgi alıyorlar. Biz de isteyenleri oraya çıkarıyoruz. İlginç bir yer." ifadelerini kullandı.

Dağcılar olumsuz hava koşullarında mağaraya sığınıyor

Dağcı Hasan Ali Şahin ise mağaranın bulunduğu zirveye çok kez tırmanış yaptığını anlattı.

Maceraseverlerin mağara için zirveye tırmandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Erciyes'in tepesinde çok fazla kişinin bilmediği, geçmişte tapınak olarak kullanıldığı söylenen bir mağara var. Tapınak amaçlı kullanılmış, yazılar bulunuyor. Önden büyük bir girişi, arkadan tam Kayseri'ye doğru küçük bir yüzü var. El işçiliğiyle yapılmış. İnsanların o zamanda oraya çıkmaları, tırmanış yapmaları büyük başarı. Biz bugün üzerimizdeki kıyafetler ve ekipmanlarla çıkıyoruz. Burayı gören, duyan dağcılar merak ediyor. Sırf orayı görmek için tırmanış yapan dağcılarla tanıştım. Fırtınalı durumlarda bizim sığınağımız, barınağımızdır. Fırtınada, karda kalınca dağcıların sığınacağı yer oldu. Şu an aktif olarak kullanıyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Erciyes, kayseri, Kültür, Güncel, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes'te Antik Tapınak Mağarası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Şam’daki Emevi Camii’nde cuma coşkusu Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
11:36 Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
17:05 Muharrem İnce’ye ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
17:01 Leyla’nın ’Ferda’sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı
16:51 Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti
16:43 Yıldız futbolcudan Manchester City’e olay gönderme Yıldız futbolcudan Manchester City'e olay gönderme
16:21 AK Partili Hamza Dağ’dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın AK Partili Hamza Dağ'dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın
16:21 TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
16:15 ’Savcıyı ara’ deyip polislere tehdit yağdırdı 'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı
16:07 Okan Buruk, soğuktan konuşamadı Okan Buruk, soğuktan konuşamadı
15:57 Önder’in Kamboçya Senato Başkanı’na sözleri güldürdü Önder'in Kamboçya Senato Başkanı'na sözleri güldürdü
15:54 Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 12:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: Erciyes'te Antik Tapınak Mağarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.