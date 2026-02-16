Erciyes'te Çığ Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erciyes'te Çığ Tatbikatı Yapıldı

Erciyes\'te Çığ Tatbikatı Yapıldı
16.02.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, 171 personelin katılımıyla çığ tatbikatı gerçekleştirildi, 13 kişi kurtarıldı.

KAYSERİ'de 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde, 171 personelin katılımı ile çığ tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen çığ tatbikatına; Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, sağlık, Kızılay, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Türkuaz Doğa Sporlarıve Arama Kurtarma Merkezi, Erciyes A.Ş. ve İHH'dan 171 personel katıldı. Tatbikatta senaryo gereği, 13 kişi kayak yaparken çığ altında kaldı. Çığ altından çıkan kişilerden birinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip ile kurtarma köpeği sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bölgede arama faaliyetlerine başladı. Yerleri tespit edilen 13 kişiden 2'si ölü, 11'i yaralı olarak karın altından çıkarıldı. Yaralı 11 kişi, AFAD'a ait amfibik araçlarla ambulanslara götürüldü. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

'KAYSERİ'MİZE YAKIŞIR BİR TATBİKAT YAPTIK'

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, "Valimizin emri ile Kayseri olarak her türlü afete karşı hem kapasitemizi artırmak hem de sahadaki tecrübe ve deneyimlerimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bugün tüm paydaşlarımızla birlikte 17 kurum ve 171 personelimizle bir çığ tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikatın ilkini geçen sene geniş kapsamlı olarak gerçekleştirmiştik. Bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. AFAD Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyemiz, Erciyes A.Ş.'miz, emniyet, jandarma ve arama kurtarma başta olmak üzere tüm arama kurtarma ekiplerimizle Kayseri'mize yakışır güzel bir tatbikat icra ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz koordinasyon çadırımıza da tüm teknik teçhizatı sahada kullanmak suretiyle; termal görüntülü dronlar ve aksiyon kameralar, telsizler aracılığıyla sahadan anlık görüntü ve bilgiyi alarak tüm arkadaşlarımızla birlikte buradan tatbikatımızın koordinasyonunu gerçekleştirdik. Güzel ve öngördüğümüz şekilde, Kayseri'mize yakışır bir tatbikat yaptık" diye konuştu.

'EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise "Bugün Erciyes'te ilimiz için arama kurtarma faaliyetlerine katılacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve AFAD gönüllülerimizle birlikte çığ tatbikatı icra ediyoruz. Bu tatbikatın bizim için önemi geniş çaplı bir şekilde bütün kabiliyetimizi ortaya koyabilmek ve kurumlar arasındaki koordinasyonu üst seviyeye çıkartabilmek. Çığ afetindeki en büyük etkenlerden bir tanesi; çok hızlı bir şekilde vakaya ulaşmak, onların hayatta kalabilme süresi bizim için kıymetli ve daha da fazla süre hayatta tutacak çünkü. Arama kurtarma faaliyetinde ufacık bir aksaklığa mahal vermememiz gerekiyor. Bu yöndeki kapasite arttırma çalışmalarımıza sürekli olarak eğitimlerimizle devam ediyoruz. Çığ altında kalan 13 vatandaşa ulaşmak üzere bir senaryo üzerinden yola çıktık ve buradaki 13 kişiye ulaşırken de devletin her türlü imkanını da kullanmak istedik" dedi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile Türkiye'nin en modern ve en geniş kayak merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes'te Çığ Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Ukrayna’nın eski Enerji Bakanı Halushchenko ülkeden kaçarken gözaltına alındı Ukrayna'nın eski Enerji Bakanı Halushchenko ülkeden kaçarken gözaltına alındı
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes'te Çığ Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.