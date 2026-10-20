Erciyes\'te düşerek ölen 41 yaşındaki dağcı Hulusi Akar Camisi\'nde toprağa verildi

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren dağcının cenazesi defnedildi.

Hollandalı dağcı Wessel Westerhof'a rehberlik etmek üzere Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı sırada kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden dağcı Hasan Ali Şahin (41) için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şahin'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Şahin'in yakınları, dağcı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in, düşme tehlikesi geçiren turist dağcıyı kurtarmak isterken kayalıklardan düştüğü iddia edildi.

Erciyes'te 3 bin 400 metre rakımdaki Şeytan Deresi bölgesinde dün tırmanış sırasında düşerek yaklaşık 300 metre sürüklenen Şahin'in cenazesine ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu ulaşılmış, donma tehlikesi geçirdiği öğrenilen Westerhof da dağdan indirilmişti.