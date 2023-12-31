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Erciyes'te Meşaleli Gece Kayakları Renkli Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika
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Erciyes'te Meşaleli Gece Kayakları Renkli Görüntüler Oluşturdu

Erciyes, uluslararası standartlardaki pistleri ve otelleriyle ünlü bir kayak merkezi olarak bilinir. Yılbaşı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen meşaleli gece kayakları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Tekir Kapı pistinde meşalelerle kayak yapanlar, renkli bir görsel şölen oluşturdu. Gondola binen ziyaretçiler, yanan ateş etrafında ısınmaya çalışırken, havai fişek gösterisi ve sıcak şıra ikramı da yapıldı. Erciyes'te yılbaşını kutlayan turistler, keyifli bir zaman geçirdiklerini ifade etti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de tesislerde güvenlik önlemleri alarak herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yapıyor.

Erciyes\'te Meşaleli Gece Kayakları Renkli Görüntüler Oluşturdu
31.12.2023 - 20:49,
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Uluslararası standartlardaki pistleri ve otelleriyle ünlü Erciyes'te, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin yılbaşı için geldiği Erciyes'te, Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayak yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Gondola binen, kayak yapan ziyaretçiler, yanan ateş etrafında ısınmaya çalıştı.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı ve sıcak şıra ikram edilen tesiste bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

Yılbaşını Erciyes'te kutlayan Ömer Çakır, gazetecilere, arkadaşlarıyla yılbaşını geçirmek amacıyla Erciyes'e geldiklerini söyledi.

Erciyes'te keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Çakır, " İstanbul'dan geliyorum, kayak yapmayı seviyoruz. Buraya her sene geliyorum, Erciyes'i değerlendiriyoruz. Gece kayağı çok keyifli oluyor, meşale ile kaymak çok güzel. Güzel bir görsel şölen oldu." dedi.

Kemal Ekşi de güzel bir yılbaşı tatili geçirdiklerini belirterek, " Antalya'dan geliyoruz, Erciyes'e daha önce gelmemiştim. Çok güzel, insanlar, tesisler, personel, askerler burada her şey çok iyi. Çok güzel bir hava var. Güzel bir yılbaşı tatili geçiriyoruz. Meşaleli kayak muhteşemdi, hep beraber kayak yaptık." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı tesislerde görev yapıyor.

Kaynak: AA
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