Erciyes Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erciyes Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknikeri, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 büro personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen olmak üzere toplamda 144 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular e-Devlet veya ilgili internet sitesi üzerinden 30 Nisan'a kadar yapılabilecek. Adayların 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve belirli puan şartlarını sağlaması gerekmektedir. Alımlarda KPSS puanı esas alınacak ve yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Asıl ve yedek adayların listesi, başvuru tarihinden sonra 1 ay içinde üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

16.04.2024 04:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi, 144 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknikeri, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 büro personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen olmak üzere 144 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden 30 Nisan'a kadar yapabilecek.

Adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde en az 60 puan alması gerekiyor.

Alımlarda KPSS puanı esas alınacak

Alımlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınacak. İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 1 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Belirlenen asıl ve yedek adayların listesi, son başvuru tarihinin ardından 1 ay içerisinde "www.erciyes.edu.tr" internet sitesinden yayımlanacak.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak.

Kaynak: AA

Sözleşmeli Personel, Erciyes, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı
    19:59 Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

    Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Karaçam Mahallesi Muhtarı Alaaddin Şeker, tek listeyle yapılan seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Mehmet Öztürk, Şeker'e yeni görevinde başarılar diledi.

  • Fethiye'de Tarım ve Turizm Fuarı Açıldı
    19:59 Fethiye'de Tarım ve Turizm Fuarı Açıldı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas ve 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı başladı. Fuarda 100 firma yer aldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, ilçenin tarım ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, fuarın üretici ve tüketiciyi bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı. Fuarlar, 19 Nisan'da sona erecek.

  • Trabzon'da 10. Karadeniz'in Renkleri karma resim sergisi düzenlendi
    19:58 Trabzon'da 10. Karadeniz'in Renkleri karma resim sergisi düzenlendi

    Trabzon'da düzenlenen 10. Karadeniz'in Renkleri karma resim sergisine 3 ilden 52 sanatçı katıldı. Serginin açılışına Vali Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve davetliler katıldı. Sergi, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende turizmin önemi vurgulandı ve Trabzon'un turist sayısında önemli artış beklenildiği belirtildi.

  • Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı
    19:56 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette, Manisa'nın potansiyeli ve işbirliği konuları ele alındı.

  • Kahramanmaraş'ta çift, traktörlerini gelin arabasına dönüştürdü
    19:54 Kahramanmaraş'ta çift, traktörlerini gelin arabasına dönüştürdü

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan çift, düğünlerini unutulmaz kılmak için çiftçilikte kullandıkları traktörü gelin arabası yapmaya karar verdi. Gelin ve damat, traktörle şehir turu yaparak düğün salonuna geldi. Davetliler, süslenmiş traktörün önünde fotoğraf çektirdi.

  • İzmir'de öz kardeşini öldüren şüpheli Sırbistan'da yakalandı
    19:53 İzmir'de öz kardeşini öldüren şüpheli Sırbistan'da yakalandı

    İzmir'de öz kardeşini öldürdükten sonra Sırbistan'a kaçmak isteyen şahıs, İnterpol'ün devreye girmesiyle Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda yakalandı. Yakalanan şüpheli, İzmir'den Sırbistan'a giden polis ekipleri tarafından havayolu ile Türkiye'ye getirildi. Şüpheli, sorgusunda suçunu kabul ederek kardeşi ile aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini ifade etti.

  • Havvanur Kethüda, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
    19:53 Havvanur Kethüda, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

    Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.

  • Selendi'de Tütün Fideleri Toprakla Buluştu
    19:51 Selendi'de Tütün Fideleri Toprakla Buluştu

    Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün ekimi yeniden artış gösteriyor. Selendili çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturarak yoğun bir sezon geçiriyor. Tütün dikimleri yıl sonuna kadar sürecek ve üreticiler yüksek fiyatlar bekliyor.

  • İnegöl'de Odun Keserken Kaza: Bir Kişi İki Ayağını ve Elini Kesti
    19:48 İnegöl'de Odun Keserken Kaza: Bir Kişi İki Ayağını ve Elini Kesti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde spiralle odun keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu iki ayağını ve elini kesti. Yaralı genç, ailesinin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • İstanbul Büyükçekmece'de Otomobil Göle Düştü: Sürücü Yaralandı
    19:48 İstanbul Büyükçekmece'de Otomobil Göle Düştü: Sürücü Yaralandı

    İstanbul Büyükçekmece'de seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki göle düştü. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerinde AFAD, itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve araçta başka biri olma ihtimali üzerine arama çalışmaları devam ediyor.

  • Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Turizmde Estetik' konulu panel gerçekleştirildi
    19:48 Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Turizmde Estetik' konulu panel gerçekleştirildi

    Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Turizmde Estetik' konulu panelde, şehir ve kent kavramlarının estetik açıdan farklılık gösterdiği vurgulandı. Panelde, konuşmacılar şehirlerin estetik anlayışının henüz gelişmekte olduğunu belirtirken, sağlık turizmi ve şehirlerin turizm potansiyeli üzerine sunumlar yapıldı.

  • Sivasspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı
    19:45 Sivasspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

    Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:07 Ankara’da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü Ankara'da bir kadın, daha önce kendisini bıçaklayan eski eşini keserle öldürdü
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:00:07. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes Üniversitesi 144 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement