Erciyes Üniversitesi 39. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi 39. Dönem Mezunlarını Verdi

17.07.2026 14:44
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ERÜ Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreninde 450 öğrenci diplomalarını aldı. Rektör Altun konuştu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 39. dönem mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Galip Güner, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Altun, üniversitelerin ürettikleri bilgilerle öncülük yaparak hem şehrin hem de ülkenin gelişimine katkıda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Dekan Güner ise edebiyat fakültelerinin bir toplumun hafızası, dili, kültürü ve ruholduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Dilek Serin, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Fakülteden 450 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi 39. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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