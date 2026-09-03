Erciyes Üniversitesi ile KAYSO lisansüstü eğitimde işbirliği protokolü imzaladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) arasında "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, KAYSO Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ERÜ Enstitü Müdürleri ile KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Altun, protokolün üniversite sanayi işbirliği süreçleri açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Büyüksimitci de Kayseri sanayisinin sürekli rekabet içerisinde olduğunu belirterek, KAYSO'ya verdikleri desteklerden dolayı Altun'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Altun ve Büyüksimitci tarafından işbirliği protokolüne imza atıldı.