Erciyes Üniversitesi Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Kütüphanesi Açıldı

03.07.2026 15:22
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Mustafa Elitaş, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kütüphanesinin açılışında üniversitelerin önemini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

ERÜ Yerleşkesi'ndeki kütüphanenin açılışında konuşan Elitaş, üniversitenin kurulma ve gelişim süreciyle ilgili bilgi verdi.

Üniversitenin yaptığı çalışmalarla iyi bir konuma geldiğini ifade eden Elitaş, Kayseri'nin biri vakıf olmak üzere 4 üniversiteye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Üniversitelerin bilim yuvası olduğunu dile getiren Elitaş, mesleki donanımın önemine dikkati çekerek, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Üniversitelerdeki tıp fakültelerinde verilen uygulamalı eğitimin önemine değinen Elitaş, Kayseri gibi sanayi şehirlerinde üniversite ve sanayi arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Elitaş, üniversitelerin teknoloji ve sanayi alanında patent alacaklara öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

Kayseri'nin hayırseverlerin şehri olduğunu ifade eden Elitaş, Erciyes Üniversitesinin yüzde 80'den fazlasının hayırseverler tarafından yapıldığını vurguladı.

Programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Elitaş ve beraberindekiler, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Elitaş, daha sonra Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları inceleyerek, proje sahasında yürütülen çalışmalarla ilgili Büyükkılıç ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Mustafa Elitaş, Yerel Haberler, Politika, Erciyes, Kayseri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika

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