Erciyes Üniversitesi'nde Mezun Buluşması - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'nde Mezun Buluşması

29.06.2026 12:34
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ERÜ, mezunlarını bir araya getiren etkinlikte konser ve sertifika dağıttı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "Mezun Buluşması" etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, mezunlara yönelik etkinlik Erciyes Kültür Merkezi'ndeki açılış programıyla başladı.

İlk olarak Öğretim Görevlisi Nihal Şengün solistliğinde ERÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu konser verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konuşmasında, ERÜ'nün hikayesinin köklü bir mirastan geldiğini ifade eti.

Son yıllarda kampüsü daha canlı, üretken ve güçlü bir yaşam alanına dönüştürmek için önemli adımlar attıklarını belirten Altun, ERÜ'nün uluslararası araştırma ağlarındaki görünürlüğünün her geçen yıl arttığını kaydetti.

Mezunlar da öğrencilik anılarından bahsederek, etkinlik dolayısıyla Altun'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mezuniyetinin 40, 35, 30, 20 ve 10. yılını geride bırakan mezunlara sertifikaları verildi.

Farklı fakültelerden mezunların yeniden bir araya geldiği etkinliğin ikinci bölümünde, ERÜ Merkez Yemekhanesi'nde mezunlar birlikte yemek yedi.

Öğrenci gruplarının konserleri, fakültelerin tanıtım stantları ve öğrenci topluluklarının mezunlarla buluştuğu etkinlikte, Rektör Altun da mezunlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Erciyes, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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