Erciyes Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinden 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 295 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürüvvet Başer ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Altun, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Mezunlara kendilerini geliştirmeleri konusunda tavsiyede bulunan Altun, "Sevgili gençler, sizlerin mutlaka hayat boyu öğrenmeye, kendinizi yenilemeye ve özellikle günümüzde dijitalleşmenin, yapay zeka süreçlerinin hızlı gelişimini de dikkate aldığımızda teknolojik gelişmelerin dışında kalmanız düşünülemez. Onun için her daim mutlaka kendinizi geliştirmeye, mesleğinizde ilave argümanları ortaya koyarak aranan eleman ve çalışan olma noktasındaki gayretlerinizi de devam ettirmenizi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürüvvet Başer de fakültede yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi vererek mezunları tebrik etti.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Servet Alemdar mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilerin yemin etmesi ve diploma takdiminin ardından sona erdi.