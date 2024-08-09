Erciyes Üniversitesi'ne Engelsiz Üniversite Ödülleri - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi'ne Engelsiz Üniversite Ödülleri

Erciyes Üniversitesi\'ne Engelsiz Üniversite Ödülleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında Erciyes Üniversitesi'ne turuncu bayrak ödülü verildi. İletişim Fakültesi ise yeşil bayrak ve mavi bayrak adaylığı ödülü aldı.

09.08.2024 11:53
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) merkez yerleşkesi, 6 fakülte binası ve Araştırma Dekanlığı Ar-Ge Park binasına turuncu bayrak ödülü, İletişim Fakültesi'ne de yeşil bayrak ve mavi bayrak adaylığı ödülü verildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Senato Salonu'nda düzenlenen belge takdim töreninde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Araştırma Dekanlığı Ar-Ge Park binasına mekanda erişilebilirlik ödülü kapsamında "Turuncu Bayrak", İletişim Fakültesi'ne "2024 Yılı Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü" kapsamında "Yeşil Bayrak" ile Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kapsamında "Mavi Bayrak" aday ödülü takdim edildi.

Törende konuşan Altun, ERÜ olarak YÖK tarafından, önemli sayıda bayrak ödülüne layık görüldüklerini belirterek, ödüle layık görülen fakültelerin akademik ve idari personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

YÖK tarafından gönderilen bayrak ve belgeler Altun tarafından fakülte dekanlarına takdim edildi.

Kaynak: AA

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