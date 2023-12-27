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Erciyes Üniversitesi Yılın Çevreci Üniversitesi Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Yılın Çevreci Üniversitesi Ödülünü Kazandı

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü tarafından düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri kapsamında, Erciyes Üniversitesi Yılın Çevreci Üniversitesi ödülünü kazandı. ERÜ, uzman ve akademisyenlerden oluşan jüri üyelerinin ve halk oylamasıyla belirlenen yılın çevreci kişi ve kurumlarına verilen ödülleri almaya hak kazandı. Ödülü, ERÜ adına Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın aldı.

Erciyes Üniversitesi Yılın Çevreci Üniversitesi Ödülünü Kazandı
27.12.2023 - 16:27,
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Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübünce (BUEC) verilen "Boğaziçi Çevre Ödülleri" kapsamında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) "Yılın Çevreci Üniversitesi" ödülünün sahibi oldu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uzman ve akademisyenlerden oluşan jüri üyelerinin ve 58 bin 208 halk oyuyla belirlenen yılın çevreci kişi ve kurumlarına ödülleri verildi.

Yılın çevreci üniversitesi kategorisinde, yüzde 37'lik oyla ERÜ ödüle layık görüldü.

Ödülü, ERÜ adına Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın aldı.

Kaynak: AA
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