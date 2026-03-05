Erciyes Yolunda Ulaşım Yeniden Açıldı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan, ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri-Erciyes kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olarak bilinen Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı tipiye dönüşürken, bölgede sis de etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Erciyes kara yolu da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.00 sıralarında çift taraflı olarak tüm araçların geçişine kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.