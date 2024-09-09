16 Yaş Altı Futbol Turnuvası Erciyes'te - Son Dakika
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16 Yaş Altı Futbol Turnuvası Erciyes'te

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya'nın katılacağı 16 yaş altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası düzenlenecek. Turnuva, 14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve seyircilerin de izleyebileceği maçlar oynanacak.

09.09.2024 12:16
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 16 yaş altı Milli Takımlar Futbol Turnuvası düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılacağı turnuva 14, 16 ve 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Seyircilerin de izleyebileceği turnuvada, 14 Eylül Cumartesi saat 13.00'te Danimarka-Portekiz, saat 16.00'da Türkiye-Romanya, 16 Eylül Pazartesi saat 13.00'de Portekiz-Romanya, saat 16.00'da Türkiye-Danimarka karşılaşmaları oynanacak.

Turnuva, 18 Eylül Çarşamba saat 11.00'de oynanacak Danimarka-Romanya ve Türkiye-Portekiz maçları ile tamamlanacak.

Kaynak: AA

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