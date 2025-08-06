Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'ne yeni bir Aile Sağlığı Merkezi yapılacağını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ağustos ayı meclis toplantısında Erciyesevler Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi yapılması için karar aldıklarını ifade etti.

Vatandaşlara güzel hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için gayret gösterdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'ımız ve Kayseri'miz büyüyor. Gelişen ilçemizin her bir noktasında vatandaşımıza hizmet edecek mekanlara ihtiyaç duyuluyor. Mahallelerimizin bir kısmında mevcut Aile Sağlığı Merkezlerimiz var fakat fiziki şartları hizmet verebilecek durumunu kaybetmiş ve iyileştirilmesi gereken bir duruma gelmişler. Göreve geldiğimden bu yana yaklaşık 20 Aile Sağlığı Merkezini Kayseri'mize kazandırdık. Mecliste aldığımız karar ile Erciyesevler Mahallesi'nde bir sağlık merkezinin protokolü imzalanacak."