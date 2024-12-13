Erdal Eren'i Unutmadık

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "12 Eylül karanlığında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in tam bağımsız Türkiye hayalini unutmayacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül 1980 darbesinde yaşı büyütülerek idama mahkum edilen Erdal Eren'in 44'üncü ölüm yılı nedeniyle resmi "X" hesabından paylaşım yaptı.
Özel, "12 Eylül karanlığında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in tam bağımsız Türkiye hayalini unutmayacağız" ifadesini kullandı.
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