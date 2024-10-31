Erdal İnönü 17. yılında anıldı

(ANKARA) -
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, "Varlığıyla Türkiye
siyasetine büyük bir kalite katmış, sosyal demokrasiye büyük katkılar sunmuş, saygıdeğer bilim insanı Genel Başkanımız Erdal İnönü
'yü vefatının 17'nci yıldönümünde saygıyla anıyorum" dedi.
CHP Lideri Özel, eski Başbakan Yardımcısı
ve SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün vefatının 17'nci yılı dolayısıyla X hesabından mesaj yayımladı. Özel, mesajında "Varlığıyla Türkiye siyasetine büyük bir kalite katmış, sosyal demokrasiye büyük katkılar sunmuş, saygıdeğer bilim insanı Genel Başkanımız Erdal İnönü'yü vefatının 17'nci yıldönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
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