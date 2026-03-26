Erdek\'te Apartman Yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Halitpaşa Mahallesi Hamit Nural Caddesi'ndeki bir apartmanın 4 numaralı dairesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen bir kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.