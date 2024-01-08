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Erdek'te çıkan araç yangını esnafın çabasıyla söndürüldü - Son Dakika
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Erdek'te çıkan araç yangını esnafın çabasıyla söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Havuzlu Meydan'da bir araçta çıkan yangın, çevrede bulunan esnafın çabasıyla söndürüldü. Araçta meydana gelen yangın, esnafın hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının aracın elektrik kontağından çıktığını belirledi ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi. Araç, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Erdek\'te çıkan araç yangını esnafın çabasıyla söndürüldü
08.01.2024 - 11:31,
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Balıkesir'in Erdek ilçesi Havuzlu Meydanda bir araçta çıkan yangın, çevrede bulunan esnafın çabasıyla söndürüldü.

59 TF 233 aracın ön kısmından alevler yükseldiğini gören esnaf yangın tüplerini alarak araca müdahale etti.

Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının aracın elektrik kontağından çıktığını belirleyerek soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangında yaralı ya da can kaybı olmazken araçta hasar meydana geldi.

Araç soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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