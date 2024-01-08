Erdek\'te çıkan araç yangını esnafın çabasıyla söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesi Havuzlu Meydanda bir araçta çıkan yangın, çevrede bulunan esnafın çabasıyla söndürüldü.
59 TF 233 aracın ön kısmından alevler yükseldiğini gören esnaf yangın tüplerini alarak araca müdahale etti.
Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ekibi yangının aracın elektrik kontağından çıktığını belirleyerek soğutma çalışmalarını tamamladı.
Yangında yaralı ya da can kaybı olmazken araçta hasar meydana geldi.
Araç soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
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