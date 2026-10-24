Erdek'te iddiaya göre tüfekle ateş açan şüpheli kaçtı, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mehmet K. Atatürk Mahallesi'nde tüfekle Doğan Y'ye ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Doğan Y. ile olay yerinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet K'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.