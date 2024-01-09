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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar başladı.
İlçede sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle öğleden sonra Kapıdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Bazı yerlerde kar kalınlığı birkaç santimetreye ulaştı.
Kapalı yolun bulunmadığı bölgede kar etkisini sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Erdek'te Kapıdağ Yarımadası'nda Kar Yağışı Başladı - Son Dakika