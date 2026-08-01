Erdek'te Orman Yangını
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Zarvoz mevkisinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
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