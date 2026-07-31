Türkçe sayfalar 404 oldu, kripto çağrısı bitmedi: MoonPay kullanıcıları uygulamaya yönlendiriyor

Haberler.com’un 24 Temmuz’da yayımladığı araştırma, SPK’nın güncel geçici listesinde bulunmayan MoonPay’in Türkçe internet sitesi üzerinden kredi kartıyla kripto alım-satım hizmeti sunduğunu ortaya koymuştu.

31 Temmuz’da yapılan kontrollerde MoonPay’in Türkçe ana sayfası ile kripto alım ve satım sayfalarının 404 hatası verdiği görüldü. Şirket, sayfaların ne zaman ve hangi gerekçeyle kaldırıldığına ilişkin kamuya açık bir açıklama yapmadı.

404 Sayfasında Kripto Satın Alma Çağrısı

MoonPay’in Türkçe internet adresine giren kullanıcılar boş bir hata sayfasıyla karşılaşmıyor. Şirket tarafından hazırlanan 404 ekranında, “MoonPay ile kripto satın almanın daha kolay yolunu buldunuz” mesajı yer alıyor. Hemen altında ise “MoonPay uygulamasını edinin” çağrısıyla App Store ve Google Play bağlantıları sunuluyor.

Kullanıcılara “Bir sonraki kripto alımınız yalnızca bir dokunuş uzağınızda” mesajı veriliyor. Böylece Türkçe içerik kaldırılmış olsa da aynı adres, Türkiye’den gelen kullanıcıları MoonPay’in mobil işlem kanalına aktarmayı sürdürüyor.

MoonPay’in Türkçe sayfaları 31 Temmuz 2026’da 404 hatası verdi. Aynı ekranda mobil uygulama bağlantıları yer aldı.

Google Play’de Türkçe Tanıtım Devam Ediyor

MoonPay uygulaması Türkiye’den Google Play ve Apple App Store üzerinden indirilebiliyor. Google Play’deki Türkçe sayfada “Yükle” seçeneği açık tutuluyor.

Uygulama açıklamasında Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve 170’ten fazla kripto varlığın satın alınabileceği, satılabileceği ve takas edilebileceği belirtiliyor. Kredi ve banka kartları, Visa, Mastercard, Apple Pay ve Google Pay desteklenen ödeme yöntemleri arasında gösteriliyor.

Türkçe metinde kullanıcılar “satın alma işleminizi birkaç tıklamayla tamamlayın” ve “kripto portföyünüzü büyütmeye başlayın” ifadeleriyle işlem yapmaya çağrılıyor.

Uygulamanın 29 Temmuz 2026’da güncellenmiş olması da dikkat çekiyor. Bu tarih, Haberler.com’daki araştırmanın yayımlanmasından sonraya denk geliyor.

TRY İşlem Ekranı da Açık Kaldı

Türkçe sayfaların kaldırılması, MoonPay’in Türkiye’den erişilebilen işlem altyapısının tamamen kapatıldığı anlamına gelmiyor.

MoonPay’in satın alma ekranına Türkiye’den girildiğinde Türk lirası seçeneği açılıyor. Yapılan kontrolde 1.000 TL için Bitcoin teklifi oluşturuldu ve sistem kullanıcıyı e-posta adresiyle hesap açma aşamasına kadar ilerletti.

Kontrol sırasında kişisel bilgi paylaşılmadı, kimlik doğrulaması yapılmadı ve gerçek bir kart işlemi tamamlanmadı. Bu nedenle Türkiye’de düzenlenmiş bir kartın ödeme aşamasında kabul edilip edilmediği kesin olarak doğrulanmadı.

Buna rağmen TRY üzerinden teklif oluşturulması, hesap açma ekranının çalışması ve mobil uygulama bağlantılarının açık tutulması, Türkiye’den erişilebilen işlem kanalının bütünüyle kapanmadığını gösteriyor.

Türkçe Sayfanın Kapanması Faaliyetin Bittiğini Göstermiyor

SPK’nın III-35/B.2 sayılı Tebliği’ne göre Türkçe internet sitesi oluşturulması veya Türkiye’ye doğrudan ya da aracılar üzerinden tanıtım yapılması, faaliyetin Türkiye’deki kişilere yönelik olduğunun kabulünde kullanılan ölçütler arasında bulunuyor.

Uzmanlar, Türkçe sayfaların kaldırılmasının tek başına Türkiye’ye yönelik faaliyetin sona erdiğini göstermeyeceğini belirtiyor. Mobil uygulamanın Türkiye mağazalarında erişilebilir olması, Türkçe tanıtım metinleri, TRY işlem seçeneği ve kullanıcı yönlendirmelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesi, yurt dışında yerleşik platformların Türkiye’deki kişilere yönelik izinsiz faaliyetlerini düzenliyor. Faaliyetin yetkili makamlarca izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı olarak tespit edilmesi hâlinde Kanun’un 109/A maddesindeki cezai hükümler gündeme gelebiliyor.

Düzenleme kapsamında sorumlu gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. İlgili internet adresleri ve erişim kanalları hakkında tedbir uygulanması da gündeme gelebiliyor.

Öte yandan Türkçe sayfaların 404 hatası vermesi, MoonPay hakkında erişim engeli kararı alındığını göstermiyor. Ekranda BTK veya Erişim Sağlayıcıları Birliği bildirimi yerine şirketin kendi 404 sayfası bulunuyor.

Ortaya çıkan tablo net: MoonPay’in Türkçe sayfaları kapandı ancak uygulamaya ve TRY işlem ekranına uzanan kanal açık kaldı.