Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
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Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı

Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı
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Sakarya'da tatil için gittiği aile dostlarının evinde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümüyle ilgili gerçek detaylı incelemeyle ortaya çıktı. İlk incelemelerde 'kazaen kendini vurdu' sanılan olayda, dedesinin silahıyla ateş açtığı tespit edilen arkadaşı Y.D.S. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tatil için gittiği aile dostlarının evinde başından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. İlk etapta 'kazaen kendini vurdu' denilen olayda, silahı ateşlediği belirlenen yaşıtı Y.D.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acı olay, 28 Temmuz'da Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da ikamet eden 14 yaşındaki Murat İmrağ, yaz tatilini geçirmek amacıyla kız kardeşiyle birlikte Sakarya'daki aile dostlarının evine misafirliğe gitti. Evde ailenin çocuğu Y.D.S. (14) ile vakit geçirdiği sırada başından vurulan Murat İmrağ, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha 14 yaşındaydı!

Olayın ardından emniyet güçlerince yapılan ilk değerlendirmelerde, Murat İmrağ'ın silahla oynarken kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak kriminal ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çabası sonucu, tabancanın bir başkası tarafından ateşlendiği netlik kazandı.

Daha 14 yaşındaydı!

14 YAŞINDAKİ ZANLI CEZAEVİNDE

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayda kullanılan tabancanın sahibi emekli polis F.K. ve torunu Y.D.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından emekli polis F.K. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 14 yaşındaki Y.D.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Daha 14 yaşındaydı! 'Kendini vurdu' dediler, gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

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