Erdek\'te Orman Yangını: Alevler Zeytin Bahçelerine Sıçradı

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BALIKESİR'in Erdek ilçesinde ormanda çıkan yangın, zeytin ağaçlarına da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'in tatil ilçesi olan Erdek'te, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Oduncu Yolu mevkisinde orman yangını çıktı. Alevler, kısa sürede çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, belediye hoparlöründen yaptığı anons ile vatandaşları söndürme çalışmaları çağırdı. Söndürme çalışmaları; havadan 3 uçak, 4 helikopter, karadan 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçelerden gelen toplam 37 araç ve 100 personel ile sürüyor. Diğer yandan alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.