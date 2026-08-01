Erdek'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Erdek'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Erdek\'te Yangın Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Zarvoz mevkisindeki zeytinlik ve makilik alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına; 5 uçak, 2 helikopter, 2 arazöz, 4 itfaiye aracı, 4 su tankeri, 3 kepçe, 6 loder, 6 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 70 personel ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu 3 saatte kontrol altına alındı.

Bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip eden Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yangına müdahale eden tüm ekiplere ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, bölgede soğutma çalışmaları tamamlanana kadar dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Erdek, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdek'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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