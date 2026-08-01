Erdek'te Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Erdek'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Erdek\'te Yangın Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Narlı Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdek ilçemiz Narlı Mahallesi kırsalında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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