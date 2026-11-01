Erdek'te zeytinlikteki evde çıkan yangında ölen yaralanan yok, ev kullanılamaz oldu - Son Dakika
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Erdek'te zeytinlikteki evde çıkan yangında ölen yaralanan yok, ev kullanılamaz oldu

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Erdek\'te zeytinlikteki evde çıkan yangında ölen yaralanan yok, ev kullanılamaz oldu
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Erdek Atatürk Mahallesi'ndeki zeytinlik alan içinde bulunan tek katlı evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi Oduncu Yolu mevkisinde zeytinlik alan içerisinde bulunan tek katlı evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkGüncelSon Dakika

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