Erdemir 30\'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı

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YASSI çelik üreticisi Erdemir, 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesini imzaladığını duyurdu.

24 Eylül 2024 tarihinde başlayan ve Erdemir adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında gerçekleştirilen 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Erdemir, 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesinin, Ankara'da 12 Şubat tarihinde gerçekleştirilen oturumda bağıtlandığını bildirdi.

60'ıncı işletme yılını kutlamaya hazırlanan şirket, çalışanlarının haklarını korumayı, geliştirmeyi ve değer üretmeyi hedefliyor.