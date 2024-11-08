Erdemir'e Veda Yemeği

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Tokat Vali Yardımcılığına atanan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir için veda yemeği düzenlendi.

Erdemir, ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen yemekte yaptığı konuşmada, 2 yıldır ilçede görev yaptığını ve bu süre içinde çok sayıda sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Yemeğe Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire müdürleri, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.