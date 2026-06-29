Erdemli'de Altın Gasbı: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdemli'de Altın Gasbı: 5 Şüpheli Tutuklandı

29.06.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bıçakla yaraladıkları şahsın altın zincirini ve parasını gasbeden 5 şüpheli tutuklandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bıçakla yaraladıkları kişinin altın zinciri ile parasını gasbeden 3'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin, bir vatandaşı bıçakla yaralayıp boynundaki altın zinciri ile 3 bin 500 TL parasını gasbetmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3'ü çocuk 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Mehmet DOĞANER - Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Mersin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Altın Gasbı: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Baran Saygili Mustafa Baran Saygili:
    En azından bu olay çabuk çözüldü ?? Ama maalesef çocuklarda bu işlere bulaşıyor ?? Toplum olarak çok şey yapılması gerekiyor... 0 0 Yanıtla
  • Gonca Atalar Gonca Atalar:
    Allah'a şükür yakalamışlar çok iyi oldu işçi insanları rahat etsin artık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:35:21. #7.12#
SON DAKİKA: Erdemli'de Altın Gasbı: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.