MERSİN'in Erdemli ilçesinde bıçakla yaraladıkları kişinin altın zinciri ile parasını gasbeden 3'ü çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin, bir vatandaşı bıçakla yaralayıp boynundaki altın zinciri ile 3 bin 500 TL parasını gasbetmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3'ü çocuk 5 şüphelinin kimliğini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Haber: Mehmet DOĞANER - Kamera: MERSİN,
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Altın Gasbı: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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