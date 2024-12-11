Erdemli\'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alata Mahallesi'nde, barınak çevresindeki kıyıda balık tutarken suda erkek cesedi olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan alarak botla kıyıya çıkardı.
Ceset, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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