Erdemli'de Domates Gururu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdemli'de Domates Gururu

Geniş Video İzle

Tuncay Özdemir, 3 ton domatesle yayla evinde özel mekan kurarak ürününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

04.12.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yetiştirdiği ürünle gurur duyan üretici, 3 ton domatesi evine taşıdı

Mersin Erdemli'de bir üretici, bin bir emekle ekip büyüterek hasat ettiği domateslerini hemen satmaya kıyamadı, 3 ton domatesi yayla evine taşıdı

Üretici Tuncay Özdemir:

"Ürettiğim ürünü yanımda gece gündüz görmekten gurur duyuyorum, keyif veriyor bana, yetiştirirken bu kadar keyif alamıyordum"

MERSİN - Mersin Erdemli'de bir üretici, bin bir emekle ekip büyüterek hasat ettiği domateslerini hemen satmaya kıyamadı, 3 ton domatesi yayla evinin terasına kurduğu alana taşıdı. Üretici Tuncay Özdemir, "Ürettiğim ürünü yanımda gece gündüz görmekten gurur duyuyorum, keyif veriyor bana. Yetiştirirken bu kadar keyif alamıyordum" dedi.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de açıkta üretilen güz domatesinde hasat sonuna gelindi. Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi'nde domates üretimi yapan Tuncay Özdemir'de, son hasadını yaptı. Özdemir, hasat ettiği yaklaşık 3 ton domatesi için yayla evinin terasına özel bir mekan hazırladı. Televizyonunu izlediği, arkadaşlarıyla vakit geçirdiği alanda tonlarca domatesini yerleştiren Özdemir, hemen satmaya kıyamadığını ve emeğini izlemek istediği için böyle bir yöntem bulduğunu söyledi.

"Domateslerimi gördükçe de gurur duyuyorum"

Karayakup Mahallesi'nde çiftçilik yaptığını belirten Tuncay Özdemir, bu sene iyi bir sezon geçtiğini, herkesin yüzü güldüğünü ve kimsenin emeğinin boşa gitmediğini dile getirdi.

Kendisinin de bahçe evinde kaldığını aktaran Özdemir," Akşam olduğu zaman çayımı demliyorum, arkadaşlarım yanıma geliyor, domateslerimi gördükçe de gurur duyuyorum. Oturduğun zaman domateslerin içerisindesin. Sağına, soluna bakıyorsun her türlü için ferahlıyor. Yaptığım işten zevk alıyorum. Bazen bunu da ben mi ürettim diye söylüyorum. Köyde kimse terasında oturduğu yer de böyle domates koymaz, yapmaz da. Ürettiğim ürünü yanımda gece gündüz görmekten gurur duyuyorum, keyif veriyor bana. Yetiştirirken bu kadar keyif alamıyorum ama şuanda gurur duyuyorum, keyfi alıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Mustafa Yıldız ise mahalle sakinlerinden Tuncay Özdemir'in evini sera haline getirdiğini görünce kendisinin de şok olduğunu belirterek, mutluluktan gözlerinin dolduğunu söyledi. Kendisinin de şaşırdığına dikkat çeken Yıldız, fikrin güzel olduğunu, diğer üreticilerin de yapmasını tavsiye ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Erdemli, Üretim, Güncel, Mersin, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Domates Gururu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
16:37 Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig’de şampiyon 1 puanla belli olacak Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak
16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
16:20 Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu Son halini görenler tanıyamadı Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı
16:15 Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık
16:06 Beşiktaş’ta ilk başkan adayı ortaya çıktı Beşiktaş'ta ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 12:53:44. #1.12#
SON DAKİKA: Erdemli'de Domates Gururu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.