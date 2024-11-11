Erdemli'de Kaza: Sürücü Serbest - Son Dakika
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Erdemli'de Kaza: Sürücü Serbest

Erdemli\'de Kaza: Sürücü Serbest

Erdemli'de otomobille kaldırımda yürüyen kadına çarpan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

11.11.2024 22:19
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e çarpıp, ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolunda E.Ç. yönetimindeki 06 EKS 479 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, bugün adliyeye sevk edildi. E.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Emel Özdemir ise Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Erdemli, Güncel, Mersin, Son Dakika

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