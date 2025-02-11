Erdemli Belediyesince kurulan çocuk serasında sebze yetiştiren öğrenciler, ürünlerinin hasadını gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Musa Özallar Kreşi öğrencileri daha önce sebze diktikleri serayı gezdi.
Öğretmenlerin eşlik ettiği öğrenciler, olgunlaşan domates, salatalık, marul, maydonoz ve karnabaharlarını topladı.
Çocuk serasındaki hasat etkinliğine Belediye Başkanı Mustafa Kara da katıldı.
Kara, öğrencilerin doğa bilinciyle büyümelerini hedeflediklerini belirterek, "Daha yeşil bir dünya için geleceğimizin teminatı çocuklarımızla tohumlar atıyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de Öğrenciler Çocuk Serasında Hasat Yaptı - Son Dakika
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