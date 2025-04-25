Erdemli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında ilçede uyuşturucu madde temin edip satanların da aralarında olduğu 19 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin TL nakit para, yüklü miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler, tabancalar ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.