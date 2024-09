Güncel

Erdemli'de yüzme öğrenen bin çocuk sertifikalarını aldı

MERSİN - Mersin'de sıcak yaz günlerinde yüzlerce öğrenci hem serinledi hem de yüzmeyi öğrendi. Yüzme öğrenen bin çocuğa sertifikaları verildi.

Erdemli Belediyesi açtığı yüzme kurslarıyla hem çocukların keyifli anlar yaşamasını sağladı, hem de alanında uzman eğitmenlerle yüzme eğitimi verdi. Sıfır rakımından Toroslar'ın zirvesine sporun her dalında eğitim veren Erdemli Belediyesi yaz spor kursları kapsamda 6-15 yaş aralığında bin çocuğa yüzme kursu verdi. Yüzme öğrenmek isteyen çocuklar yaşlarına göre gruplar halinde eğitimlere alındı. Alanında uzman eğitmenler tarafından kendilerine verilen yüzme derslerini başarıyla geçip yüzme öğrenen çocuklara sertifikalarını Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara verdi.

12 ay boyunca sporun her dalında öğrencilere ücretsiz eğitim verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Kara, "Bugün yüzme kursumuzun katılım sertifikasını düzenliyoruz. Yaz döneminde yaklaşık binin üzerinde öğrencimize yüzme eğitimi verdik. Çok şükür bugün de son gündeyiz. Tabi sadece yaz okullarında değil kış okullarında devam etmekte. 13 farklı branşta 6 binden fazla öğrencimize eğitimlerimiz devam edecek. Hep şunu söylüyorum, çocuklarımızın yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Onların enerjisiyle biz de enerji buluyoruz. Bugün de katılım sertifikasını düzenleyeceğiz. Onlarla bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Hayatın her anında sporun her dalında Erdemli Belediyesi öğrencilerimizle iç içe birlikte" diye konuştu.

Kursa gelmeden önce çok yüzme bilmediğini ifade eden Nazlı Kaya, "Ben buraya gelmeden önce yüzme bilmiyordum. Buraya geldim çok çabuk yüzmeyi öğrendim, eğlendik. Mustafa Kara sayesinde bu organizasyonu yaptığı için de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yüzmeyi öğrendiği için çok mutlu olduğunu Alp Yavuz'da, " Yazın burada Başkanımız sayesinde yüzmeyi öğrendik. Kesinlikle çok eğlenceli, ilk gün ve son gün güzeldi" dedi.

Yüzme kursunu arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdiğini ifade eden Sena Kaya ise " Arkadaşlarımla çok eğleniyorum, burada çok neşeli hocalar çok iyiler, belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kızının bu kurs sayesinde yüzmeyi öğrendiğini ifade eden Fatma Yılmaz, "Daha önce kızım yüzme bilmiyordu. 6 yaşındaydı ve bu yıl 7 yaşında ve yüzmeyi öğrendi, çok memnunuz" dedi.