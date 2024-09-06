Erdemli'de yüzme öğrenen bin çocuk sertifikalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdemli'de yüzme öğrenen bin çocuk sertifikalarını aldı

Geniş Video İzle

Mersin'de sıcak yaz günlerinde yüzlerce öğrenci hem serinledi hem de yüzmeyi öğrendi. Yüzme öğrenen bin çocuğa sertifikaları verildi.

06.09.2024 11:11  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli'de yüzme öğrenen bin çocuk sertifikalarını aldı

MERSİN - Mersin'de sıcak yaz günlerinde yüzlerce öğrenci hem serinledi hem de yüzmeyi öğrendi. Yüzme öğrenen bin çocuğa sertifikaları verildi.

Erdemli Belediyesi açtığı yüzme kurslarıyla hem çocukların keyifli anlar yaşamasını sağladı, hem de alanında uzman eğitmenlerle yüzme eğitimi verdi. Sıfır rakımından Toroslar'ın zirvesine sporun her dalında eğitim veren Erdemli Belediyesi yaz spor kursları kapsamda 6-15 yaş aralığında bin çocuğa yüzme kursu verdi. Yüzme öğrenmek isteyen çocuklar yaşlarına göre gruplar halinde eğitimlere alındı. Alanında uzman eğitmenler tarafından kendilerine verilen yüzme derslerini başarıyla geçip yüzme öğrenen çocuklara sertifikalarını Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara verdi.

12 ay boyunca sporun her dalında öğrencilere ücretsiz eğitim verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Kara, "Bugün yüzme kursumuzun katılım sertifikasını düzenliyoruz. Yaz döneminde yaklaşık binin üzerinde öğrencimize yüzme eğitimi verdik. Çok şükür bugün de son gündeyiz. Tabi sadece yaz okullarında değil kış okullarında devam etmekte. 13 farklı branşta 6 binden fazla öğrencimize eğitimlerimiz devam edecek. Hep şunu söylüyorum, çocuklarımızın yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Onların enerjisiyle biz de enerji buluyoruz. Bugün de katılım sertifikasını düzenleyeceğiz. Onlarla bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Hayatın her anında sporun her dalında Erdemli Belediyesi öğrencilerimizle iç içe birlikte" diye konuştu.

Kursa gelmeden önce çok yüzme bilmediğini ifade eden Nazlı Kaya, "Ben buraya gelmeden önce yüzme bilmiyordum. Buraya geldim çok çabuk yüzmeyi öğrendim, eğlendik. Mustafa Kara sayesinde bu organizasyonu yaptığı için de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yüzmeyi öğrendiği için çok mutlu olduğunu Alp Yavuz'da, " Yazın burada Başkanımız sayesinde yüzmeyi öğrendik. Kesinlikle çok eğlenceli, ilk gün ve son gün güzeldi" dedi.

Yüzme kursunu arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdiğini ifade eden Sena Kaya ise " Arkadaşlarımla çok eğleniyorum, burada çok neşeli hocalar çok iyiler, belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kızının bu kurs sayesinde yüzmeyi öğrendiğini ifade eden Fatma Yılmaz, "Daha önce kızım yüzme bilmiyordu. 6 yaşındaydı ve bu yıl 7 yaşında ve yüzmeyi öğrendi, çok memnunuz" dedi.

Erdemli\'de yüzme öğrenen bin çocuk sertifikalarını aldı
Kaynak: İHA

Mersin, Güncel, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de yüzme öğrenen bin çocuk sertifikalarını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:36:29. #1.13#
SON DAKİKA: Erdemli'de yüzme öğrenen bin çocuk sertifikalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement