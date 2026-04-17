Erdemli ve Silifke'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Erdemli'de çeşitli suçlardan 18 yıl 11 ay 15 gün, Silifke'de ise 37 yıl 10 ay 24 gün hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
